昔三餐不繼 揭星雲法師「一碗麵」故事

戴忠仁在節目中揭星雲法師「一筆字」故事。(戴忠仁提供)

戴忠仁介紹星雲法師獨創「一筆字」。(戴忠仁提供)

星雲法師罹患糖尿病多年，導致視力大幅衰退，日前他接受主播戴忠仁訪問，透露之所以有糖尿病，是因為早年沒飯吃，過度飢餓所導致的。

1949年星雲法師剛到台灣不久，被舉報是匪諜被抓去關在倉庫，當時22歲的他實在餓得受不了，鼓起勇氣向警察要東西吃，得到了一碗麵，星雲法師說：「那是這輩子吃過最好吃的麵！」星雲法師向戴忠仁表示，當年幾度三餐不繼的狀況，種下糖尿病病因，也導致他近幾年寫書法，幾乎看不清楚字體，繼而獨創出不能中斷的「一筆字」。

戴忠仁更發現星雲法師在寫書法的過程中，旁邊助手會拿著煮麵的長筷子當指引工具，協助星雲法師掌握字的間距。這些動人過程當將在戴忠仁人間衛視《國寶檔案》，本月15日晚間11點播出。

(中時電子報)