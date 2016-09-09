金大特聘講座陳慶元 跨海與鄉親開講
在金門有很多「粉絲」的大陸福建師範大學教授陳慶元，新學期應金大之邀出任特聘講座教授，開設「金門文學」及「中國古典詩詞」2門通識教育課程，每週1上午在該校理工大樓2樓204教室授課，也歡迎鄉親前來聽講。
金大表示，陳慶元教授祖籍金門縣烈嶼鄉湖下，出生於廈門，畢業於南京師範大學中文研究所，對魏晉南北朝文學有獨到的研究，1982年起任教於福州師範大學至今，目前兼任閩學研究中心主任、《閩學研究》主編，指導該校博士班學生。另也曾任福州師範學院文學院院長及協和學院院長，學貫今古，著作等身，地區許多文學愛好者，相繼拜讀在他的門下，稱得上桃李遍栽兩岸。
陳慶元指出，這學期在金大教授的課程內容著重於「金門文學」領域，期望讓學生深入了解金門在地文學，也期待將自己根源所在，世代累積的智慧，認真、完整的傳遞給下一代。
針對即將開設的2門課程，陳慶元表示，將透過每堂課的講授與互動過程，在期末時由學生進行研究報告，再予集結成書，希望能提高學生的成就感，藉以傳播和深耕文學種子。
陳慶元也是金門縣政顧問，他認為「母縣」有豐富的歷史文化，也希望能協助推動金門文獻的出版，讓早年出版，著眼於普及性，讓大家看得懂就好的文獻資料，在民眾知識水平已普遍提高的當下，透過「學院」有系統的整理、出版，提昇文獻品質，成為足以傳承久遠的史料。
他也期待在留金期間，促成金門大學與大陸各校的交流，讓師生多多走出去，進行異地研究和學習，目前並已邀請到閩南師範大學學術委員會參加金門縣文化局9月底主辦的「科舉制度研討會」。
(中時)
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