林鴻道訝異蔡辰威請辭 否認田協遭批
聽聞中華田協理事長蔡辰威呼籲各個單項協會理事長請辭，中華奧會主席林鴻道第一反應是相當訝異，接著全力勸阻蔡辰威打消辭意，「我到現在還搞不清楚怎麼回事，明明前天蔡辰威還跟我在一起吃飯，今天卻突然傳出這種消息。」
外傳蔡辰威是因不滿先前國訓中心召開檢討會議，會中批評里約奧運田徑國手表現欠佳，才讓蔡辰威產生辭意，林鴻道更是當場否認這種傳言，「我們只是在會議上提出，關於田徑是否應該找到更多元化的訓練環境而已。」
「當時我們只是以田徑為例，看看是否可以找尋像是高地，或是海邊的訓練基地，提供選手一個更多元化的訓練環境，」林鴻道說，「這不應該拿去跟里約奧運田徑選手表現混為一談。」
林鴻道表示，各個單項協會的努力有目共睹，絕大部分的協會理事長也都盡心盡力，不斷在人力、物力與金錢上面付出貢獻，甚至去爭取更多在國際體育協會上的職位，不應該被外界如此批評。
「儘管這次里約奧運，出現像是謝淑薇的教練制度事件，以及戴資穎引發的贊助分野問題，這些問題確實存在，我們應該採取更客觀、更善心的方式看待處理，別因為一、兩件事情，就失去對支持體育運動的熱情。」林鴻道說。
(中時電子報)
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