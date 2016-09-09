台南市台歐國際論壇 借鏡歐盟低碳綠能永續城市

台南市政府借鏡歐盟低碳綠能永續城市的經驗，與歐洲在台商務協會共同舉辦的「2016年台歐低碳綠能永續城市國際論壇」今天登場。這是歐洲在台商務協會從2013年以來，第2次與台南市政府合辦低碳論壇，現場吸引超過300名業界人士參與，反應熱烈。

台南市環保局表示，這場論壇由歐洲產業、台南產業及地方政府，針對「台灣及歐盟低碳綠能產業發展之願景」、「台灣發展創新綠能科技及國際合作策略」、「台灣產業如何提升能源效益及降低碳排放」等3大主題分享經驗，並深入討論具體的節能減碳之道，將能為台南市注入更多低碳、綠能、永續能量，提升相關政策推動，達成低碳永續家園的目標。

台南市副市長顏純左指出，台南市已經歷旱災、洪水、登革熱等氣候變遷所帶來的考驗，為展現對抗氣候變遷的決心及身為南部低碳示範城市的價值，市府首創將低碳城市規範法治化，以自治條例具體擬訂減碳指標落實推動，自2012年迄今5年共投入48.8億元經費，全市人均排碳量已由15.13公噸CO2e降至12.49公噸CO2e，相當於每人每天減碳1.4公斤。

(中時)