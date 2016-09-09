北市改善易肇事熱點 傷亡人數少百餘人

我要評比

台北市交通局今天說，檢討並會勘去年易肇事熱點，經改善後，總事故件數與去年同期少105件，傷亡人數少130人。

交通局說，為積極改善交通安全，針對去年易肇事熱點共提出88項改善措施，包括高架道路下匝道與平面車道實施號誌輪放管制、路口增設轉彎導引線、調整快慢車道綠燈時間、行車分向限制線改為實體分隔島等項目。

交通局經逐一分析改善完工後，與去年同期交通事故比較，興隆路和木柵路、中山北路及劍潭路、基隆路連東興路及忠孝東路接松仁路等13處路口事故件數均大幅減少，其中忠孝東路接松仁路、興隆路連木柵路、中山北路接劍潭路及基隆路連東興路，大幅減少6成以上。

但市民大道接中山北路、民權東路連新生北路、辛亥路接基隆路及忠孝東路沿基隆路等4處路口事故件數並未減少，交通局會持續追蹤及檢討其交通事故變化，並採取必要因應改善作為。

交通局解釋，像去年易肇事路口的忠孝東路與松仁路，已在松仁路南往北方向，劃設槽化線處並改繪機車優先道，也在第1、2車道繪設機車停等區。

交通局說，在中山北路與劍潭路口，已施作中山北路自劍潭路至通河街中央分隔島工程；基隆路1段102巷口也增繪槽化線及交通桿，以防止下橋車輛違規右轉駛入。1050909

(中央社)