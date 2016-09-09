這個牧師就是那麼好 陪伴助族人戒菸酒

阿美族牧師那麼好．ㄚ讓，有感抽菸喝酒有害健康，在部落推動戒菸和節酒。雖曾有族人故意亂丟煙蒂酒瓶，但教會靠陪伴和部落制約，成功推動無菸節酒部落。

那麼好．ㄚ讓畢業於玉山神學院道學碩士班，在花蓮縣瑞穗鄉鶴岡教會服務10年。長期關懷照顧部落老人健康，致力於菸酒和檳榔危害防制，訂定節酒部落公約。

現在鶴岡屋拉力部落成為無菸部落，商店也不賣菸酒給青少年及幼童。衛生福利部國民健康署下午舉行第4屆健康促進貢獻獎頒獎，那麼好．ㄚ讓獲得個人獎。

觀察屋拉力部落居民生活習慣，那麼好．ㄚ讓今天受訪時表示，原住民部落文化長期都有菸、有酒，很多小孩看到大人在抽菸，也覺得習以為常，甚至國小三、四年級學生就點菸點得相當自然。

菸酒有害健康，那麼好．ㄚ讓認為，家長應該以身作則，且透過部落精神核心教會來引導。他先動員100名平常有做禮拜的教友，規勸他們要做好榜樣、戒菸戒酒，維護住家周遭環境，並設榮譽獎牌。全家若都沒抽菸，就可以在家門口掛上代表榮譽的無菸家庭牌子。

一開始當然遇到阻力，有些族人平常菸酒習慣，突然要他們戒掉，認為教會不友善，甚至有一段時間是族人和教會對立。

那麼好．ㄚ讓說，那些族人一開始為了唱反調，會隨便丟煙蒂、瓶罐，教會的長輩就主動去幫忙清掃，其他族人也會一起加入勸說行列，「怎麼不好好聽話呢？」，本來不想戒菸的族人也慢慢被說動。

戒菸可以改善健康，那麼好．ㄚ讓表示，本來排斥戒菸的族人，後來發現無菸後家人健康變好，本來久咳不癒的爸爸，一到晚上就狂咳，全家都睡不著覺，戒菸後就不咳了，明白教會勸說戒菸真的是好事。

那麼好．ㄚ讓也推動部落節酒計畫，有感族人喝酒有時候是為了解悶，尤其有些中壯年族人，在都市打拚不順，受了委屈回鄉，可能就一蹶不振。推動節酒必須先入心，教會長老一人負責10個家庭，關心家庭狀況也會陪伴他們，幫他們再站起來。1050909

(中央社)