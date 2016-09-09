印度驚傳巴士墜橋 至少21死30傷

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印度東部今天傳出巴士墜落橋下意外，至少造成21人死亡，30人受傷。

美聯社報導，印度警方表示，司機邊講手機邊開車，車子失去控制。

警方表示，巴士墜落在奧里薩省（Orissa）安古區（Angul）近乎19公尺深山溝裡。車禍地點位於奧里薩省首府布巴內什瓦爾（Bhubaneshwar）西北方約140公里處。

印度這類車禍意外發生的原因，通常是駕駛疲勞，精神恍惚，路況欠佳，或車輛缺乏維修等。

警方數據顯示，印度車禍死亡人數全球最高，每年超過11萬人死於車禍意外。（譯者：中央社劉淑琴）1050909

(中央社)