女賽車手飆太快 古天樂邊坐邊叫

香港演員古天樂與台灣首席女賽車手沈慧蘭合拍微電影，今天笑認沈慧蘭開車真的很快，坐旁邊時忍不住尖叫，完全無法帥氣演出。

古天樂演出JOHNNIE WALKER品牌微電影「樂。逆轉」，下午在台北舉辦特映會，片中古天樂大秀飛車特技，沈慧蘭是他的賽車教練，他說，沈慧蘭開車很快，坐旁邊真的有點害怕，沈慧蘭也有教他有關賽車及訓練過程的事。

聊起拍攝過程，古天樂表示，第一次到屏東大鵬灣賽車場，到那發現天氣非常熱，還要穿賽車服，熱到像洗衣，且車內沒空調，笑稱一直是「熱」在其中拍攝。

被問到電影作品量多，古天樂坦言非常喜歡演員工作，不斷挑戰自我，希望一直保持下去，也要能碰到好劇本、導演及團隊等；目前沒想轉當導演，直喊當導演非常困難。

古天樂自認是工作狂，很幸運能當演員，戲約不斷的他幾乎沒時間休息，但他很喜歡工作、樂在其中，最長休息假期是1週，還是要到公司開會，不然就是在家睡覺。

至於未來想挑戰什麼角色？古天樂說，常演的角色更有挑戰性，例如他很常演警察，但要如何演出不同的警察就很有挑戰。

近來瘋玩手機遊戲「精靈寶可夢Go（Pokemon Go）」，古天樂笑認加入抓寶潮，大多是坐車時玩，不會像其他玩家特地前往某處抓寶，他表示，演員要了解時下潮流，之後有機會想把概念放進電影。1050909

(中央社)