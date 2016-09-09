北韓又核試 大陸顏面無光進退失據

南韓民眾在商場看北韓核試消息。(圖/美聯社)

北韓在2016年9月9日進行今年第五次的地下核彈試爆，中國大陸東北都感受到明顯震動，吉林地震站發布地震消息稱「早晨8點半發生5級地震，震源深度0公里」。這次試爆造成如此明顯搖晃，可見其威力巨大，也嚴重搖憾大陸與北韓的關係。

大陸軍事網站認為，這一次的北韓核試驗，應該不是單統的測試核武當量威力，而是小型化，彈頭化的過程，解釋了為何這次試爆是「地震深度0公里」的地面試爆，也就是說北韓即將完成遠距離的核武打擊實力。

才剛結束的杭州G20會議當中，大陸領導人習近平才剛與南韓總統朴槿惠就部署薩德一事表達抗議，結果北韓這一連串的舉動，正巧說明南韓部署薩德是有急迫的必要性，因此對中國大陸而言，感到特別尷尬。尤其北韓的軍事技術都是大陸所提供，更是難脫責任，中國大陸身為區域大國，卻管不住自己的跟前小弟，自然是顏面無光。

雖然北韓不斷的找麻煩，但是大陸卻沒辦法輕易割捨這塊當年「抗美援朝」打拚下來的緩衝區。既使已經部分評論認為，北韓已逐漸成為大陸的國際政治上的負累，已到了考慮何時放棄的時候。但是這種聲音仍然相當的小，主流的看法仍然是有必要保護北韓存在，只是手段可能要改變了，必須加大對北韓內政與經濟的控制力度，以實質手段將北韓納入可預期的軌道。換句話說，就是已經到必須「打孩子給外人看」的地步。

但是行事風格不穩定，情緒也不穩定的金正恩，會用什麼眼光看中國大陸更大的政治施壓呢?究竟大陸對北韓執行政治與經濟施壓會否有效，也實在難以預料。 唯一能確定的是，大陸沒剩多少思考時間，必須立刻下決定。

(中時電子報)