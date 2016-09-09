不老樂團台中高鐵快閃 阿公阿嬤超吸睛

由31位平均年齡75歲的阿公阿嬤組成的不老樂團，今天在台中高鐵站展開一場別開生面的音樂快閃接力演出，並帶來3首活潑歌曲，吸引來往旅客駐足欣賞。

今天的「快閃」演出，阿公阿嬤們特地帶來3首經典歌曲，表演「弄獅」歌曲時，長輩不忘拿出舞獅頭、鞭炮等年節應景道具登場，並活潑地隨著音樂旋律舞動，同時還安排古早味的「三嬸婆」、「三叔公」等逗趣人物串場演出。

弘道老人福利基金會執行長李若綺表示，不老樂團培育方案至今已邁入第7年，看見許多長輩在參與樂團練習的過程中，相互激勵與學習，豐富晚年生活，更積極鼓勵長輩外出公益表演，增加社會參與，肯定自我價值，並希望藉此讓新世代的年輕人，看見長輩的熱情與活力。

弘道老人福利基金會指出，不老樂團於全國各地共組成34支團隊，每支不老樂團有其貼近在地特色的名稱，而樂團所使用的樂器相當多元，讓長輩們能活到老也學到老，並增進同儕彼此學習的機會。1050909

(中央社)