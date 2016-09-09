50萬元拍屏東 吸引香港團隊參賽

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屏東縣政府舉辦「第2屆屏東國際旅遊電影節」以首獎新台幣50萬元的高額獎金徵選駐地拍攝屏東旅遊電影，共徵選8組團隊，其中，有2組為香港團隊。

第2屆屏東國際觀光旅遊電影節7月25日到8月21日公告徵選駐地拍攝團隊，吸引26組國內外電影團隊參加，共徵選出8個團隊。

屏東縣政府今天在孫立人行館舉辦電影節開鏡儀式記者會，8組團隊並前往慈鳳宮，共同祈求整個電影節與駐地拍攝順利圓滿。

8組電影團隊駐地屏東拍攝，將從9月10日起至10月3日展開一段與屏東人情風土的旅遊故事，屏東縣政府並邀請8位專業電影工作者分別擔任各組製片輔導人。

未來「屏東八部」、每部15分鐘的電影短片將集結成1部專屬屏東的旅遊電影，在國內電影院播映，包括台北、高雄各2場、屏東6場，並安排進入社區免費播映10場，讓民眾體驗屏東風光及人文之美。

8組團隊有2組來自香港，其中，「草草草」香港團隊成員沒到過屏東，但在收集屏東資料中，被屏東美景吸引，以類似「海角七號」情節「藉著爸爸青春時遺留的情書追尋過往」、片名「墾丁男朋友」入圍。

由崑山科技大學學生組成的「戲箱子多媒體」則以畢業作品紀錄潮州戲曲世家明華園黃字團新生代入圍;「虎毛映像實驗室」將以屏東眷村建築做為拍攝場景，闡述早期同志還未被社會接受的內心衝突。

屏東縣長潘孟安期待大家一起發掘城市的故事、屏東人的濃厚人情味，未來歡迎更多年輕人前來屏東創作電影，吸引更多旅人來閱讀屏東、了解屏東進而喜歡屏東。

主辦單位將規劃6場「影人交流活動」，邀請國內外知名電影工作者以座談交流或影片賞析等方式讓屏東鄉親感受國內外電影產業與文化的美好。1050909

(中央社)