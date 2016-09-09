美國被霸凌失聰高中生 感受人間溫情
美國高中生赫南德茲先天失聰，遭淘氣同學霸凌，把他書包裡所有東西倒進馬桶又拍照上傳，學校師生湊錢幫他買回所有被毀損的個人物品，使他感受被愛不孤單。
據內布拉斯加州奧馬哈市（Omaha）電視台KMTV報導，當地高中生赫南德茲（Alex Hernandez）從小失聰，助聽器不離身，成長過程免不了遭受冷落、欺凌與嘲笑，不過這些他都撐過來了。
直到某天午餐時間，兩個同學趁他不注意，把他書包裡的東西全部倒進馬桶裡，並洋洋得意拍照上傳他們的「傑作」，確實讓赫南德茲非常傷心。
這些東西包括他的提款卡、助聽器的電池、作業與筆記本等。
闖禍的同學事後辯稱，他們不知道費南德茲聽不見，而學校的態度也很讓他沮喪，因校方堅持這不算校園霸凌，費南德茲說，但是這樣的傷害對他而言就是欺凌，因此父母決定辦理轉學。
但是學校師生湊錢，幫助他買回筆記本與所有被毀損的物品，又讓費南德茲感受被愛不孤單。他說，照片在網路瘋傳後，很多他不認識散布在全美各地的陌生人，紛紛寫信鼓勵他，當中有很多也是聽不見的朋友。
費南德茲說，雖然同學欺負他沒有造成他肉體受傷，可是對他的心靈確實造成傷害，但是素未謀面的陌生人的加油打氣，使他感受被愛被關懷，而不是一個人面對這個世界。1050909
(中央社)
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