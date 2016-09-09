警察特考 考選部擬和用人機關討論考科
警察特考雙軌制爭議，監察院促請考試院會同所屬部會檢討。考選部官員指出，警察特考牽涉的結構性問題是用人機關的權責，考科部分，會與用人機關研商討論。
監察委員包宗和、王美玉上午舉行記者會表示，審視國家考試制度，僅有警察特考有內外雙軌設計，應考科目迥異，恐難落實公平錄取標準、取才指標，雙軌制錄取比例懸殊，引發重大公平性爭議，亟待主管機關速謀妥策。
考選部官員指出，考選部與監察院的調查報告所提問題想法大部分一致，樂見有這樣的報告，但有關警察四等考試競爭激烈，內軌部分，用人機關提報缺額與錄取率幾乎相當，引發外界檢視，這是結構性問題，屬於用人機關的職權。
官員表示，結構性的問題還包括警專、警校的定位、國家晉用警員的標準等，用人機關需更積極主動回應；有關考試規則的修正則與考選部有關，這部分考選部會和警政署、中央警察大學、警專等相關單位一起研商。1050909
(中央社)
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