陸學者訪平壤：民眾歌舞歡迎飛彈專家

北韓今天進行第五次核子試爆，中國大陸學者表示，核試驗以及擁有核武器是北韓政府堅定不移的國策，而北韓製造的這個不穩定因素將給美國「亞太再平衡」戰略帶來更多藉口。

澎湃新聞報導，研究外交與國際關係的智庫察哈爾學會副秘書長兼高級研究員王沖表示，「目前還不存在哪個國家擁核之後再棄核的，朝鮮搞核試驗以及擁有核武器是它堅定不移的國策」。

8月29日至9月2日，察哈爾學會一行8人受邀前往北韓交流訪問，王沖是其中一位。談到北韓核試的話題，他說印象最深的是9月1日在平壤街頭，看到北韓各階層人士穿著華麗的民族服裝，載歌載舞歡迎一位飛彈專家來平壤接受最高領導人的表彰。

他認為，北韓「採取的是核武器開發與經濟發展『並進路線』的方針，在經濟方面也有一些革新的跡象」。

不過，北韓這次核試無疑加劇了東北亞的緊張局勢。王沖說，北韓此舉將讓南韓更加緊張，部署戰區高空防衛系統（THAAD）一派的聲音將更加強硬；而北韓製造的這個不穩定因素將給美國「亞太再平衡」戰略帶來更多藉口。

王沖說，從長遠來看，中國大陸還是要透過接觸、溝通、交流，促使北韓發生改變。

北韓豐溪里核試驗場附近今天上午發生規模5的人工地震，北韓當局並在下午透過國營電視台證實「成功」完成第5次核子試爆。1050909

(中央社)