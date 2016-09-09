被偷胸罩內褲 女子臉書貼影片抓賊

彰化和美鎮最近出現偷竊胸罩和女用內褲竊賊，民眾不堪其擾，故意在陽台掛出胸罩和內褲，吸引竊賊上門，將影片貼上臉書引發討論。

和美警分局指出，已根據監視器畫面，循線追查偷竊胸罩內衣的男子身分。

彰化縣和美鎮最近出現專偷胸罩和女用內褲的竊賊，有女子在臉書社團發文指出，她放在門口的鞋子、內褲以及胸罩被偷，衣架上的衣服還有尿液的腥味，為了抓到竊賊，她特別裝設錄影監視器，還把胸罩和內褲掛在衣架上吸引竊賊前來。

女子架設的監視器畫面拍到，1名身材微胖、戴眼鏡的男子騎腳踏車來到民宅門口，東張西望，見四下無人後，就從曬衣架取下1件胸罩、1件內褲，塞入褲子的口袋後就騎腳踏車離開。

女子將影片貼上臉書社團，有網友看完影片後大罵男子變態，也有人認為怎麼會有人半夜不睡覺，專偷別人的東西；警方則指出，他們看到網路影片後，已循線調閱附近的路口監視器畫面，懷疑偷竊的男子有地緣關係，已循線追查中。1050909

(中央社)