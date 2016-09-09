家長成立教育聯盟 宣示「愛你一路久久久」

「台灣家長教育聯盟」今天選在9月9日9點成立，許下「愛你一路久久久」 承諾，將一起關注學生的學習權，所有家長將背起書包宣示，要在書包內裝不同的內容給孩子，教育部長潘文忠也出席指出，每個孩子的書包都應該長的不一樣，才能多元學習發展。

前全國家長團體聯盟榮譽理事長謝國清，今號召一群家長，組成「台灣家長教育聯盟」，包含立委吳思瑤、蘇巧慧，人本教育基金會執行長馮喬蘭等帶著自己的書包都到場，以裝不同的內容，要莫忘自己愛孩子的初衷。

教育部長潘文忠致詞表示，教育不能一直用管理、訓練的方式，就像透過一致化的書包讓每個人都長得一樣，「教育是滋養的過程」，應該給多元的環境，讓孩子成長過程中找到自己的興趣，看到未來。

(中時)