台鐵七堵站變電箱爆炸 旅客嚇壞

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（16：55 更新內文）台鐵七堵火車站今天下午4時許，突然傳出變電箱爆炸，車站內的旅客聽到巨響嚇壞。此起爆炸導致車站內無電力供應，迫使基隆到七堵間列車停駛，目前尚未傳出有人員傷亡。

經調查，疑似為變電箱電壓負荷過高而爆炸，沒有人員傷亡，東主正線發生電車線設備故障，但未影響西向列車。

台鐵表示，四腳亭至七堵間，以東正線單線雙向行駛，七堵至汐止間以中、西正線雙線行駛，台鐵局已成立2級應變小組，1211次七堵至新竹停駛，旅客改乘175次、1213次。

(中時)