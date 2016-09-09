電信詐欺犯逃匿印尼 調查局押解返台

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鑑於台灣電信詐欺集團成員藏匿東南亞地區，並不斷犯案，調查局加強與東南亞合作追緝電信詐欺犯，調查局今派員自印尼押解外逃通緝犯程鈺翔返台，並將解送台中地檢署歸案。

調查局表示，程鈺翔原名程曉明，為張勝興電信詐欺集團主嫌，2012年間該集團在菲律賓透過網路電話向大陸地區民眾詐取財物，共計詐得人民幣約1600餘萬（折合新台幣約6500萬元），涉嫌詐欺。

經調查局協調菲方司法單位將其自菲律賓遣返並移送台中地檢署偵查，但程鈺翔去年間棄保潛逃，滯留海外，遭台中地檢署檢察署通緝。

調查局獲悉程男逃匿印尼，調查局駐外人員與印尼執法機關合作，將程緝獲並解送返台歸案。

(中時)