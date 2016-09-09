當兵上按摩店形象崩壞 SE7EN忍3年終吐真相
31歲韓國歌手SE7EN三年前服役時被爆進與男星生菜同進色情按摩店，形象盡失外還使國防部開鍘取消「演藝兵制度」，近日SE7EN認戀女演員李多海，引來不少閒言閒語，為護女友，SE7EN今(9日)稍早發文，首度對上按摩店傳聞解釋，稱：「絕對沒有做大家所想的壞事，就連那種意圖也沒有。」
SE7EN稍早發長文說：「一開始要向為我應援的粉絲道歉，沒有機會親自說明感到很遺憾，不知道從何說起，我很謹慎地寫下這篇文章，從昨天開始一直感覺很痛苦，也想了很多，因為我一人而讓身邊人痛苦，我一直以為任何事都會隨時間流逝，總有一天真相會浮出，但我錯了」，間接暗示發文動機與保護女友有關。
SE7EN還原當時真相說，那晚他本來要去的兩家中國、泰國傳統按摩店已經打烊，所以才去到最後一家店，但媒體並沒曝光他要去前兩家店的過程，所以被誤解是一開始就直接去這家有點問題的店。
當晚，SE7EN坐在店內等待盲人幫忙按摩，但忽然意識到這地方容易讓人誤會，便隨即取消預約奔出，「我絕對沒做大家所想不好的事，連那種意圖都沒有」，最後軍方展開一個多月的調查，最終判定他「擅離職守去按摩房及損壞軍需品」，SE7EN也認罪，未來他會更小心每個行為，「給我動力可以生活下去的人們，我也想成為你們的動力」。
(中時電子報)
關鍵字：SE7EN
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