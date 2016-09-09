土耳其第2季經濟擴張3.1％ 低於預期

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土耳其官方周五公布，該國第2季經濟較去年同期擴張3.1％，低於分析師預期。

根據華爾街日報調查7月分析師看法，平均預估土耳其第2季經濟成長3.3％。

若經日曆與季節調整，第2季經濟季增0.3％，年增3％。土耳其並將第1季經濟擴張幅度由原先的4.8％下修至4.7％。

數據公布後，周五土耳其里拉貶幅擴大至0.3％，報2.9607里拉兌1美元。

(工商)