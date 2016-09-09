新北屏東提升為豪雨特報 15縣市警戒
對流旺盛，中央氣象局今天下午將新北市和屏東山區的大雨特報提升為豪雨特報，台北市、宜花、南投及西半部山區有局部大雨發生機率。
氣象局下午發布的大雨特報範圍有台北市、基隆市、桃竹苗、中投、雲嘉南、高雄和宜花等13縣市，屏東和新北市則列為豪雨特報範圍。
氣象局提醒民眾注意雷擊、強陣風，用路人行車注意交通安全，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區也要嚴防積水或淹水可能。
根據中央氣象局觀測，截至下午3時50分，新北市瑞芳區五分山測站時雨量超過70毫米，新店、平溪和烏來時雨量也有50毫米以上。1050909
(中央社)
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