楊梅化纖工廠火警 火勢大無人傷亡受困

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化纖工廠火警，傳出濃濃黑煙。（楊明峰翻攝）

桃園市楊梅區中山南路一處化纖工廠9日下午3時許傳出火警，消防隊出動大批人車灌救，清查無人員受困傷亡，火勢目前不小，濃煙密佈，消防員持續灌救中，至於詳細起火原因，待滅火後進一步調查釐清。

(中時)