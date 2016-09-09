蔡英文出席體育推手獎 呼籲更多贊助投入
蔡英文總統9日出席體育推手獎頒獎典禮，且為金質獎得主親自授獎，她在致詞時表示，必須代表政府感謝所有支持體育的企業，且期許未來能有更多民間企業投入，「將以8年為期，努力健全整個體育環境，同時提升國內體育風氣。」
蔡英文表示，眾所矚目的里約奧運才剛落幕，我國拿下1金2銅成績，更獲民眾的高度關注與喝采，這是全體國手在過去4年辛苦訓練累積出來的成果，在場所有體育推手獎得主也功不可沒，給予選手擁有最佳狀態出戰的機會。
接著除了落實體育改革與提倡體育風氣，蔡英文強調，政府也將整合資源，且成立體育發展委員會，讓政府結合民間共同投入，努力發展運動產業，「未來不只是贊助，而是當成一種投資。」蔡英文說。
同時獲得贊助類金質獎、長期贊助獎及推展類金質獎的包含台電、合作金庫、國泰人壽與土地銀行；同時獲得贊助類金質獎與長期贊助獎的有三商美邦人壽、中信銀行與華南金融控股；同時獲得長期贊助獎與推展類金質獎的是中華電信。
贊助類金質獎包含三商投資控股、公益信託王詹樣社福基金、安麗日用品、長庚醫療財團法人、富邦金控與台灣菸酒公司，其中長庚醫療團隊在這次里約奧運付出不少人力、心力與財力，努力提供奧運國手一個安心訓練與比賽的環境。
推展類金質獎得主包含永信藥品、維他露食品、歐都納、宋永祥與楊武勳。
(中時電子報)
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