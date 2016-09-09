中國鐵總上半年巨虧逾70億
香港中通社報導，中國鐵路總公司近日在上海清算所掛出的財務報表顯示，其上半年虧損逾70億元人民幣（下同），收入持續下滑，負債持續升高。
鐵總前身為中國鐵道部，2013年實行鐵路政企分離，組建鐵總。不少業界人士期待，政企分離有助推進鐵路市場化，並改觀其業績。不過，改制後的鐵總業績始終不佳，以今年上半年為例，鐵總財報顯示虧損72.95億元。
不僅是連年盈利承壓，鐵總營收也呈現連年下滑態勢。財報顯示，鐵總2014年上半年總收入為4,785億元，去年上半年降至4,313億元，今年上半年再降至4,164億元。
(工商)
關鍵字：中國鐵路總公司
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