毛澤東去世40年 大陸出現「毛繼東」

前中共領導人毛澤東40年前的今天去世，值此之際，中國大陸出現「衛毛黨」等追隨者。學者分析，在毛澤東忌日這段敏感期出現擁戴毛澤東的群體，與大陸改革開放以來經濟發展不均衡有關。

1976年9月9日，毛澤東病逝。他生前發動的「反右」、大躍進及文化大革命等政治社會運動，造成大陸社會無法彌補的災難。但是40年後的今天，大陸社會卻持續出現懷念毛澤東的聲音。

香港明報今天報導，一個名為「中國保衛毛澤東人民黨（衛毛黨）」的「政黨」8月時宣布成立，原定昨天舉行「第一次全國代表大會」，但創辦人被帶走，大會臨時取消。

明報稍早時曾訪問這名創辦人「毛繼東（原名王士吉）」。他說，「衛毛黨」設計為中共的兄弟黨。因為看到有報導說天安門廣場的「毛主席紀念堂」可能搬遷，衛毛黨因此要求「全民公投」決定「毛主席紀念堂」是否搬遷。

「毛繼東」還說，「建黨」主要源自於對毛澤東的熱愛和對人民主權理念的認識。

據表示，「衛毛黨」第一次全國代表大會原計畫昨天在河北石家莊召開，擬有來自河北、山東、山西、北京、天津、河南及上海各地省委成員參加，其他省市也有部分委員共約40多人表示將參會。

對於大陸社會出現的「擁毛」現象，報導引述左派學者分析，中國大陸改革開放後走市場化道路，打破了以大鍋飯為主的分配方式，並逐漸奠定中國特色社會主義的主流基礎。

分析指出，此舉使大批在中國文革時地位相對較高的基層左派支持者逐漸被邊緣化，加上近年來大陸多個省市發生拆除毛澤東塑像事件，被認為是中共「去毛化」的一個標誌，導致此一群體的不滿上升。1050909

(中央社)