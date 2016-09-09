中美企業投資合作論壇在廈門舉辦

中新社報導，中美企業投資合作論壇9日在廈門舉行，100多名中美商業組織和企業代表參加論壇，探討醫藥產業投資創新新機遇。

中美企業投資合作論壇由中國商務部投資促進事務局和華南美國商會聯合主辦。商務部投資促進事務局副局長李勇指出，生物醫藥產業是世界各國加速推進的重點，也是中國官方確定的戰略性新興產業；然而，中國生物醫藥產業自主創新能力不足，仍處於發展的初級階段，與美國相比有較大差距。

李勇表示，面對人口老齡化、愛滋病等世界性難題，中美兩國生物醫藥產業合作空間廣闊。

(工商)