吸引頂級消費群 千萬名車豪宅辦發表會
豪宅配名車，全台只有1輛、市價新台幣上千萬元的進口名車，今天在台中市七期豪宅接待會館舉行新車發表會，吸引頂級消費者前往賞車。
建商在台中市七期推出豪宅建案，首度跨界與代理勞斯萊斯汽車的台灣業者合作，在豪宅接待會館舉辦特仕版雙門跑車新車發表會，業者認為，異業結盟的原因，是因雙方客層接近，都是金字塔頂端的消費族群。
勞斯萊斯代理業者指出，今天展示的車款，全台只有1輛，而且已經被訂購了，目前勞斯萊斯在台灣1年約可售出20到30輛，車價至少2000萬元以上。
業者表示，這次的新車發表會只有在台北及台中各舉辦一場，代表業者對中部地區市場的重視，全車幾乎手工打造，可以隨車主的要求客製化，從下單到交車約需等待8到10個月。1050909
(中央社)
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