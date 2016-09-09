北韓核試　陸網民：怎有臉反THAAD

北韓上午核試驗引發國際關注，大陸外交部為此發表聲明表示「堅決反對」。這起事件也引發大陸網民討論，更有人直言，這樣中國「怎還有臉叫南韓不部署THAAD（陸稱薩德）」。

北韓豐溪里核試驗場附近今天上午發生規模5的人工地震，北韓當局並在下午透過國營電視台證實「成功」完成第5次核子試爆。

大陸外交部下午為此在官網發布聲明表示堅決反對北韓核試驗；此外，更有大陸學者認為此舉將使南韓部署戰區高空防衛系統（THAAD）的決心更堅定，連帶拖累周邊國家，進而使北韓遭受制裁的力道更強，且更加孤立。

而這起事件也引發大陸網民關注，並在微博上討論。許多網民批評大陸外交部回應「不夠強烈」，更有人質疑這樣中國政府「怎還有臉叫南韓不部署THAAD」。1050909

(中央社)