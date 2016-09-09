七堵電車線設備故障 台鐵成立應變小組

今天下午3時34分，台鐵七堵站東正線發生電車線設備故障，目前四腳亭到七堵間只能以單線雙向行駛，七堵至汐止間以中、西線雙線行駛，台鐵也成立二級應變小組因應。

台鐵表示，目前1211次七堵到新竹間列車停駛，已安排旅客換乘175次、1213次。1050909

(中央社)