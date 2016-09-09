太平山山毛櫸步道 10/15起聯外道交管

我要評比

太平山國家森林遊樂區山毛櫸步道將進入金黃秋葉期，為降低環境污染，林務局將從10月15日至11月13月每週六、日上午，實施聯外道路交管，除接駁車外，一般車輛不可進入。（林務局提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 105年9月9日

太平山國家森林遊樂區山毛櫸步道將進入金黃秋葉期，為降低環境污染，林務局將從10月15日至11月13月每週六、日上午，實施聯外道路交管，除接駁車外，一般車輛不可進入。

林務局羅東林區管理處今天說，台灣山毛櫸步道位在太平山國家森林遊樂區翠峰山屋旁，往返約需3小時，沿途可觀察動物生態、翠綠苔蘚、紅檜林、柳杉林及鐵道人文遺跡。

此外，在步道末段可欣賞廣達900公頃、台灣最大面積的山毛櫸原始林，春天吐出新綠、夏日碧綠盎然、秋天黃葉耀金、冬季葉落枝枯，四季景色不同，各具風采。

每年10月過後，當此地山毛櫸換上秋天衣裳，綠葉轉金黃，漂亮又詩意，都吸引大批遊客上山賞秋葉。

管理處表示，由於從由太平山莊通往山毛櫸步道主要動線為翠峰景觀道路，道路全長16.5公里，路寬只約5公尺，道路所在位置是生態保育區也是山地管制區。

管理處說，為避免過多車輛進入，影響野生動物棲息及減少車輛所帶來的環境污染，去年於山毛櫸步道旺季時，在翠峰景觀道路啟動交通管制措施。今年10月15日至11月13月每週六、日上午9時到12時，將再度啟動翠峰景觀道路交管。管制期間除審核通過的付費接駁車與公務車之外，一般車輛不可進入。1050909

(中央社)