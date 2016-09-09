重現湄公河慘案 彭于晏練反恐戰術
改編真實案件的特戰行動電影「湄公河行動」，遠征「金三角」做為拍攝背景，重現震驚全球的「湄公河慘案」跨國反恐實錄，男主角彭于晏也為戲積極練習反恐戰術。
導演林超賢一向以動作片見長，繼槍戰動作片「逆戰」與跨國運動片「破風」後，導演新作品「湄公河行動」鎖定舉世震驚的真實任務秘辛「10．5湄公河慘案」。
「湄公河行動」前後籌備歷時5年，不僅搭建、重現金三角場景，並遠赴馬來西亞、泰國、雲南等地取景，導演林超賢除參考金三角新教父糯康審訊過程，更此多次請當地人做嚮導，親自走訪湄公河，揣摩他們生活和心理，「不僅走完整條湄公河，甚至真正的毒販村都去過，帶我們去的人叫我們千萬不能照相。」
林超賢更為「湄公河行動」加入許多突破性的想法，他說，「雖然是真實事件，但外界永遠只看到事件起因，以及最後抓到罪犯，卻沒有中間的追捕過程，像是如何引首領出洞？如何周旋？如何逮捕？遇到甚麼困難？完全沒人知道。」
導演就此為「湄公河行動」融入許多好萊塢商業動作元素，就連3度合作的愛將彭于晏也說，「拍攝之前，導演就給了我很多功課，主要是CQB室內近身作戰，美國設計用來抓恐怖份子的戰術。」並稱讚，「林超賢導演確實是槍械與戰術的行家。」
「湄公河行動」改編自糯康販毒集團秘辛及湄公河慘案，描述張涵予和彭于晏所飾演緝毒特種部隊，為尋找殺害無辜漁民的毒梟，布下天羅地網，神秘的驚天慘案與販毒網絡逐漸呈現在眾人面前，一場正邪較量即將開戰。
「湄公河行動」將於10月7日在台上映。1050909
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。