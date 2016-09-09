重現湄公河慘案 彭于晏練反恐戰術

改編真實案件的特戰行動電影「湄公河行動」，遠征「金三角」做為拍攝背景，重現震驚全球的「湄公河慘案」跨國反恐實錄，男主角彭于晏也為戲積極練習反恐戰術。

導演林超賢一向以動作片見長，繼槍戰動作片「逆戰」與跨國運動片「破風」後，導演新作品「湄公河行動」鎖定舉世震驚的真實任務秘辛「10．5湄公河慘案」。

「湄公河行動」前後籌備歷時5年，不僅搭建、重現金三角場景，並遠赴馬來西亞、泰國、雲南等地取景，導演林超賢除參考金三角新教父糯康審訊過程，更此多次請當地人做嚮導，親自走訪湄公河，揣摩他們生活和心理，「不僅走完整條湄公河，甚至真正的毒販村都去過，帶我們去的人叫我們千萬不能照相。」

林超賢更為「湄公河行動」加入許多突破性的想法，他說，「雖然是真實事件，但外界永遠只看到事件起因，以及最後抓到罪犯，卻沒有中間的追捕過程，像是如何引首領出洞？如何周旋？如何逮捕？遇到甚麼困難？完全沒人知道。」

導演就此為「湄公河行動」融入許多好萊塢商業動作元素，就連3度合作的愛將彭于晏也說，「拍攝之前，導演就給了我很多功課，主要是CQB室內近身作戰，美國設計用來抓恐怖份子的戰術。」並稱讚，「林超賢導演確實是槍械與戰術的行家。」

「湄公河行動」改編自糯康販毒集團秘辛及湄公河慘案，描述張涵予和彭于晏所飾演緝毒特種部隊，為尋找殺害無辜漁民的毒梟，布下天羅地網，神秘的驚天慘案與販毒網絡逐漸呈現在眾人面前，一場正邪較量即將開戰。

「湄公河行動」將於10月7日在台上映。1050909

(中央社)