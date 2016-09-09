不告訴你 富邦買義大締造第1項紀錄是…
中職義大犀牛隊確定轉手富邦金控，只是義大的「富」爸爸對職棒仍有「水土不服」，職業球隊重視的轉賣費用堅不吐「實」，以後富邦球員的薪水也不用公布、甚至球員戰績也保密，表現好壞憑球迷自由心證！
職棒球界講求「紀錄」，紀錄就是某些數字的累積，可惜台灣SBL籃球紀錄不夠翔實，但也不能套用在中職，連球隊最重要的第1個紀錄：「買賣金額」馬上掩蓋，以最不負責的「保密條款」帶過，創下中職史上第1個球隊買賣的「秘密紀錄」。
富邦不公布交易金額，卻任憑外界流傳2.8億元的說法，這樣的心態令人不解，中職史上那一個球隊交易沒有公布數字？公布交易金額在國外也很常見，就連最不堪的俊國熊被逼迫轉賣也要公告金額，何況富邦與義大是自由意識的交易。
職棒的紀錄包括球員、聯盟、比賽等相關、人事、物，包羅萬象，球隊的轉手也算其中之一，而且球隊交易的數字也是一種職棒水平的評估，代表現今中職經營環境的優劣、球團身價的參考值，怎麼可以用「保密」唬弄。
如果這是義大新買主的思維，恐怕未來會與中職產生更多不適應的衝擊，乾脆球員薪資也不用說了、球員戰績也不公開，反正球團埋頭經營、球員埋頭打球就是了，一路走來始終如「秘」，屆時這支球隊的吉祥物應是布袋戲的「秘中秘」！
(中時電子報)
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