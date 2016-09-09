下屆縣市長布局？洪秀柱：有共識的人選最好

國民黨主席洪秀柱（左二）9日到台中和黨籍議員座談，對下屆縣市長人選？她說「有實力的人先浮現最好！」（盧金足攝）

國民黨主席洪秀柱（左二）對下屆縣市長布局表示，強調「黨內不能互相扯後退，國民黨不能敗給自己」。（盧金足攝）

國民黨主席洪秀柱今(9)日下午到台中市議會國民黨團與黨籍議員座談，對下屆縣市長人選的布局，至今好像未有具體動作，引發基層關切，洪秀柱表示，黨內不能互相扯後退，國民黨不能敗給自己，如果能不透過預選或初選制度，某一個人大家都能接受，有共識的人選馬上浮現最好。

6都只剩新北市一塊藍色版圖，其他縣市也失去大半江山，國民黨如何在下屆縣市長如何綠地變藍天？洪秀柱在座談前受訪時說，各縣市會先做調查，有意願參選的同志，希望大家能有共識，如果不用經預選或初選制度，某一個人選大家能接受，「有共識的人選馬上浮現最好！」

「不能自亂陣腳，互相扯後腿！」洪秀柱強調，如果有好幾個人表達意願，也要有實力，透過黨內機制進行，但她呼籲黨內必須遵守民主風範，「每次國民黨都是敗給自己，那就不好了」。

(中時)