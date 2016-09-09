下屆縣市長布局？洪秀柱：有共識的人選最好
國民黨主席洪秀柱今(9)日下午到台中市議會國民黨團與黨籍議員座談，對下屆縣市長人選的布局，至今好像未有具體動作，引發基層關切，洪秀柱表示，黨內不能互相扯後退，國民黨不能敗給自己，如果能不透過預選或初選制度，某一個人大家都能接受，有共識的人選馬上浮現最好。
6都只剩新北市一塊藍色版圖，其他縣市也失去大半江山，國民黨如何在下屆縣市長如何綠地變藍天？洪秀柱在座談前受訪時說，各縣市會先做調查，有意願參選的同志，希望大家能有共識，如果不用經預選或初選制度，某一個人選大家能接受，「有共識的人選馬上浮現最好！」
「不能自亂陣腳，互相扯後腿！」洪秀柱強調，如果有好幾個人表達意願，也要有實力，透過黨內機制進行，但她呼籲黨內必須遵守民主風範，「每次國民黨都是敗給自己，那就不好了」。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。