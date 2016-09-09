綠黨團幹部競爭激烈 莊瑞雄做文宣拉票
(中央社記者陳俊華台北9日電)民進黨立法院黨團幹部經兩度協調後仍難產，不排除12日黨團大會後投票。其中幹事長候選人、立委莊瑞雄更製作文宣向黨團成員拉票，他說，若真要投票，總要先讓人知道參選理念。
民進黨立法院黨團總召集人柯建銘昨天協調新會期黨團幹部人選，經過近1小時協商後仍無結果；柯建銘說，最不得已的方式，是在12日黨團大會後投票。第9屆第2會期幹事長吳秉叡、高志鵬、莊瑞雄3人參選；書記長則有陳亭妃、許智傑、黃國書、劉世芳、陳歐珀及莊瑞雄等6人登記，競爭激烈。
今天在民進黨立委間流傳一張圖片，是莊瑞雄的參選文宣，上面寫著「捍衛理念、共同承擔」、「推動溝通、價值同步」等口號，也強調將為黨共同承擔、培養人才，推動政策溝通與透明等，懇請黨團立委支持。
莊瑞雄下午受訪時表示，只是好玩而已，有私下傳給其他立委，沒有特別進行拉票。他說，如果屆時真的要投票的話，總要讓人知道他的理念是什麼，若要投票的話「也沒什麼」。
莊瑞雄也說，有立委收到之後也覺得很有趣，直呼這真的是「史上第一次」參選黨團幹部還先製作文宣拉票的。1050909
(中央社)
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