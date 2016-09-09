YG娛樂20週年 與UNICEF合辦慈善健行

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南韓造星經紀公司YG娛樂今天表示，為紀念成立20週年，將攜手聯合國兒童基金會（UNICEF）於10月2日舉行「YG X UNICEF WALKING FESTIVAL」慈善健行活動。

南韓「體育朝鮮」報導，健行活動路程4公里，將結合有趣的主題和慈善目的進行，並打破一般健行活動給人枯燥乏味的印象。在健行活動結束後，還將舉行演唱會，為整個活動創造別具不同的回憶。

據報導，「YG X UNICEF WALKING FESTIVAL」預計將吸引5000多名民眾參與，活動報名費為1人2萬韓元（約合新台幣585元），將全額捐贈聯合國兒童基金會韓國委員會。

「YG X UNICEF WALKING FESTIVAL」活動將於10月2日下午4時在首爾上岩洞世界盃公園和平草地廣場舉行。1050909

(中央社)