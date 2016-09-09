帕運版費爾普斯 狄亞斯盼寫自己的歷史

巴西的帕運明星泳將狄亞斯（Daniel Dias）在里約帕運開啟摘金之旅，外界稱他為「帕運版費爾普斯（Michael Phelps）」，他卻只想作自己，寫下屬於自己的歷史。

法新社報導，雙臂與右腿罹患先天性畸形的狄亞斯，8日晚間贏得S5級200公尺自由式金牌後，已累積拿下16面帕運獎牌，離成為帕運史上最輝煌運動員之一又更近了一步。

28歲的狄亞斯8日晚間10秒之差，擊敗美國選手柏金斯（Roy Perkins），驚人的速度讓地主巴西觀眾嗨翻天，更令對手膽寒的是，他還有8項賽事要征戰，這也使外界拿他與費爾普斯相提並論。

甫於上月里約奧運後引退的美國泳將「飛魚」費爾普斯，以生涯在奧運摘下28面獎牌、當中23面金牌，成為奧運史上最輝煌的運動員。

不過成就正逼近費爾普斯的狄亞斯表示，他只想寫屬於自己的歷史。

他說：「我就是狄亞斯，我想締造屬於我自己的一頁，不過能被人拿去與一位偉大運動員相提並論，我感到很高興。」

狄亞斯的帕運獎牌數有可能在里約推進至24面，這將使他超越澳洲的高德瑞（Matthew Cowdrey）目前所保有帕運男子游泳選手23面獎牌的紀錄。不過狄亞斯距離已退休的美國帕運泳將索恩（Trischa Zorn）55面獎牌的紀錄，還有段距離。

如果狄亞斯2020年繼續參加東京帕運，他就有機會超越費爾普斯。但狄亞斯說：「我沒想過這個，說真的，我只想盡力游好比賽，獎牌只不過是努力過程的附帶品。」1050909

(中央社)