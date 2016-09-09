屋頂作業死亡率高 注意6點遠離死神
根據勞動部統計，近年工作場所重大職災死亡人數以墜落發生最多，約占全部災害49%，其中又以屋頂墜落比率最高。對此，勞動部今天提出6點注意事項，要避免憾事再度發生。
每年約有40名以上勞工因為屋頂作業時發生墜落死亡，對此勞動部除了加強實施安全檢查及依法處理外，也積極宣導、觀摩及輔導等措施。
勞動部說，屋頂作業墜落災害型態以踏穿石綿瓦、採光罩、塑膠浪板等墜落為最多，其次為於屋頂邊緣或開口作業墜落，第3則為於攀爬至屋頂過程中墜落。勞動部指出，雇主一定要在平時即加強工安教育，讓勞工瞭解屋頂上作業的潛在危害，防止屋頂作業墜落災害。
勞動部也提出6點提醒，希望持續降低屋頂作業墜落的死亡率跟發生率。
一、從事屋頂作業時，應指派專人督導，屬於易踏穿材料構築的屋頂作業時，上述專人也應接受屋頂作業主管教育訓練。
二、在斜度大或滑溜的屋頂作業者，應設置適當的護欄及寬度在40公分以上的適當工作台。
三、在易踏穿屋頂作業時，應先規劃安全通道，於屋架上設置適當強度，且寬度在30公分以上的踏板，並於下方適當範圍裝設安全網等防墜設施。
四、雇主要提供背負式安全帶使勞工佩掛，並確實掛置於堅固錨錠、可供鉤掛的堅固物件或安全母索等裝置。
五、對於高差超過1.5公尺以上場所作業時，應設置安全上下的設備。
六、高度在2公尺以上作業場所，有遇強風、大雨等惡劣氣候致有墜落危險時，要停止作業。
勞動部表示，勞工如果發現屋頂作業有不安全情況時，也可向當地勞動檢查機構提出檢舉，檢舉案件如符合資格條件，且經查證認定成案者，每件發給獎勵金新台幣500元。1050909
(中央社)
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