亞俱女排》中華遭日橫掃 無緣闖進4強

中華隊9日在亞俱女排8強賽遭到日本直落三擊敗。(取自中華排協臉書粉絲團)

正在菲律賓參加亞洲俱樂部女排賽的中華隊(青女)，9日在8強戰遭遇強敵日本，最終6比25、23比25、13比25敗下陣來，確定無緣闖進4隊準決賽，10日將跟稍後舉行的泰國與越南之戰的敗隊交手，爭取打第5、6名次賽的機會。

(中時電子報)