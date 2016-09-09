阿里攜手美的 發布互聯網智慧冰箱

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阿里巴巴YunOS和美的集團宣布達成戰略合作，並且公佈雙方合作後的首款YunOS智慧操作系統冰箱產品「OS集智」（註：YunOS是阿里巴巴集團在2011年推出的類Android作業系統）。

據稱，互聯網冰箱最大的優勢在於智慧化管理和更加豐富的應用功能，「OS集智」正面搭載一塊觸控螢幕，能夠對內部存儲食材的保鮮程度、數量監控，還具備互聯網廣播的娛樂功能。

目前，「OS集智」冰箱已經在天貓啟動預售，標準版3,999元人民幣（下同），尊享版4,999元。

(工商)