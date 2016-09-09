渣打人民幣指數 7月止跌翻揚
渣打銀行公布最新渣打人民幣環球指數，7月指數由6月修正後的1929點上升為1930點，為2016年1月後首次月變動率上揚。
渣打分析，英國脫歐公投後，離岸人民幣外匯交易量增加，可能有助於7月指數趨於穩定，多少彌補了依然疲弱的離岸人民幣存款成長。此外，跨境人民幣支付與點心債流通餘額均有微幅成長。
為進一步深入人民幣指數的觀點，渣打銀行委託Asset Benchmark Research調查顯示，22%的受訪者在過去6個月增加離岸人民幣外匯交易次數。
在人民幣的 6大產品類型中，表示增加外匯交易的受訪者比例最高。此現象可歸因於人民幣外匯波動升高，需要公司財務主管更加主動管理。
此外，與過去調查結果相同，受訪者大多持有離岸人民幣存款、貿易結算採人民幣計價，以及參與離岸人民幣外匯交易，但回答「不活躍 / 不確定」的比例仍超過40%。有13%的受訪者表示在過去6個月提高存款部位，與回覆減少部位的受訪者比例相同。1050909
(中央社)
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