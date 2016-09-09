七堵火車站變電箱爆炸 無人受傷

我要評比

七堵火車站第一月台南端電車變電箱下午3時34分發生變電箱爆炸，所幸無人受傷，當時正好有1班列車在站內，150名旅客受到影響。

七堵火車站站長劉益宏表示，這起爆炸造成第一月台的第一股道和第二股道因電車線沒有電力無法使用，目前下行改走中正線，上行則改西正線，後續班次將延誤3到5分鐘進站。

他說，爆炸當下正好有1班從基隆開往新竹的列車停在站內，台鐵立刻調派自強號接駁150名旅客，台鐵電力段現已派員查明爆炸原因。1050909

(中央社)