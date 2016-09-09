豪華郵輪闖北極賞風光 學者批滅絕之旅
歷來行駛西北航道（Northwest Passage）的最大型郵輪「水晶尚寧號」（Crystal Serenity），目前正從阿拉斯加駛往紐約的航道上，有學者將之批為「滅絕之旅」。
美聯社與印度「金融快報」（Financial Express）報導，水晶尚寧號8月中旬駛離阿拉斯加西華德（Seward），預計將於本月16日停靠紐約。
郵輪沿著白令海峽（Bering Strait）向北行駛，並暫時停泊於諾姆（Nome）地區，旅客可藉此觀賞棲息於城外的野生麝牛群。之後郵輪將繼續駛向北方，抵達北極海後再東進前往格陵蘭。
北極冰層日漸融化，這類旅程因此化為可能，不過加拿大溫哥華英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）的政治學系教授拜爾茲（Michael Byers）認為其中諷刺意味濃厚，他將這段旅程稱為「滅絕之旅」。
約有900名旅客搭乘奢華的水晶尚寧號穿越北極，趁當地生態系統絕跡之前，一覽風光。
但拜爾茲說，他們實際上使環境問題更為加劇，因為這艘郵輪產生的碳足跡相當大。（譯者：中央社周莉芳）1050909
(中央社)
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