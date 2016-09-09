NBA三分神射Curry私房影片 台灣大上架
OTT影音品牌台灣大哥大myVideo宣布，和美國PressPlay公司簽署台灣地區授權MOU合作備忘錄，獨家取得NBA勇士隊三分神射手柯瑞（Stephen Curry）的私房影片，最快10月底上架。
除了柯瑞本人親自教授籃球得分技巧、進攻防守獨門攻略，私生活難得的一面包括柯瑞衣櫥裡的超級運動裝備、私房廚藝，以及他運動前不為人知的小習慣等獨家影音內容， 最快10月底就可以在myVideo上架。
台灣大哥大總經理鄭俊卿表示，這次能獲得國際巨星成為合作伙伴，獨家授權台灣地區的影音播權，對經營團隊來說是一大鼓舞，希望透過柯瑞球場上的運動家風範，和生活點滴的價值分享，創造三贏，更希望粉絲們都能在myVideo這個平台上一起為柯瑞加油。
此外，myVideo還提供超過4000部的電影，1萬小時以上的動漫、戲劇等各類型影片，如:美國隊長3、 X戰警:天啟、魔獸:崛起、太陽的後裔等。1050909
(中央社)
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