朱立倫：國家電影中心是電影人的家

新北市長朱立倫及文化部長鄭麗君今天共同簽約合作推動「國家電影中心」表示，電影中心是電影人的家，進而發展電影文化園區成為台灣的驕傲。

這場簽約儀式吸引包括民進黨立委蘇巧慧、呂孫綾及國黨立委柯志恩等中央及地方官員及民代參與，資深導演李行、小野、黃建業及杜篤之等電影人士也受邀出席，一同見證對台灣電影發展具有里程碑意義的一刻。

朱立倫表示，從民國93年前台北縣長蘇貞昌任內推動，市府提供新莊副都心約2.6公頃、現值新台幣136億元精華土地供規劃興建國家電影文化園區。

他表示，歷時12年努力，市府決定投入近4億興建國家電影中心，未來將由文化部接收內裝及營運，讓電影人有個家。進而發展園區成為台灣的驕傲。

鄭麗君表示，很高興在她任內跨出第一步，電影文化中心是典藏及推廣電影文化的重要機構，更是發展電影重要專責機構，為了尋找完善的家，這是電影中心10多年來的夢想。感謝新北市團隊及議會的支持，讓計畫能夠順利推動。

小野及杜篤之等人受訪時對於電影中心突然能有個家都覺得不可思議，有如夢想成真，小野表示，現在要開始做事了，要好好利用場地對電影文化發揮更好的幫助，也要訓練種子教師來培養年輕人來欣賞台灣自己的電影。

新北市政府表示，國家電影中心預定地比鄰中央合署辦公大樓，加上鄰近新北產業園區、知識產業園區、國際創新產業園區、捷運商城開發案等產業鏈匯聚，可連鎖帶動新莊區娛樂、商業、影視整體發展。

市府表示，國家電影中心可再往西連結市府引進民間資源發展的「林口影視城」，更可望串連發展讓新北市影視產業版圖更加完整。1050909

(中央社)