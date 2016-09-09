葉俊榮：政府社會對話活躍

內政部長葉俊榮今天表示，台灣活躍的人民團體背後代表著軟實力和社會資本，能連結社會的每一個面向，另一方面也不斷監督政府，政府跟社會產生相當活躍的對話，這就是台灣。

葉俊榮下午出席在張榮發基金會國際會議中心舉辦的「104年度績優工商自由職業團體頒獎典禮」。

葉俊榮說，台灣活躍的人民團體背後代表軟實力和社會資本，因為有這樣自主性的運作，能連結社會的每一個面向，讓政府努力推動各種政策之餘，跟重要的社會團體作好銜接。

他指出，過去很長的一段時間，台灣經歷民主轉型，從非常早期的威權思考，對社會團體組成懷疑或全面控制；隨著社會開放多元，在更自由化的環境，越來越發揮量能，形成活躍的市民社會。

葉俊榮說，這樣的情況並不是第三波民主化國家都有的，有的國家經過民主化後陷入惡性循環，只是不斷藉選舉，在選舉機器裡攪不出來；現在台灣的民主機制越來越健全，各種社會團體相當有活力，使人民關心的議題能往前進展，另一方面也不斷監督政府，不斷的把聲音傳遞給政府了解，也因此政府跟社會產生相當活躍的對話，「這就是台灣」。

內政部表示，台灣有許多的工商自由職業團體長期從事各項社會慈善及公益活動，默默關懷弱勢民眾，為強化團體的組織與功能，促進各團體積極推展會務及業務，每年都會辦理考核評鑑，並透過表揚績優團體，帶動改善社會風氣。

內政部今年為了擴大表揚，年初也特別修正相關評鑑要點，將省級團體納入評鑑，依各團體去(104)年度的會務及業務資料，會同各目的事業主管機關，共遴選出特優團體5個，優等團體9個，甲等團體83個，乙等團體計有43個，以及優良工作人員34人。

葉俊榮希望鼓勵之餘，各團體能一起努力，發揮軟實力和社會資本。1050909

(中央社)