葉俊榮：政府社會對話活躍
內政部長葉俊榮今天表示，台灣活躍的人民團體背後代表著軟實力和社會資本，能連結社會的每一個面向，另一方面也不斷監督政府，政府跟社會產生相當活躍的對話，這就是台灣。
葉俊榮下午出席在張榮發基金會國際會議中心舉辦的「104年度績優工商自由職業團體頒獎典禮」。
葉俊榮說，台灣活躍的人民團體背後代表軟實力和社會資本，因為有這樣自主性的運作，能連結社會的每一個面向，讓政府努力推動各種政策之餘，跟重要的社會團體作好銜接。
他指出，過去很長的一段時間，台灣經歷民主轉型，從非常早期的威權思考，對社會團體組成懷疑或全面控制；隨著社會開放多元，在更自由化的環境，越來越發揮量能，形成活躍的市民社會。
葉俊榮說，這樣的情況並不是第三波民主化國家都有的，有的國家經過民主化後陷入惡性循環，只是不斷藉選舉，在選舉機器裡攪不出來；現在台灣的民主機制越來越健全，各種社會團體相當有活力，使人民關心的議題能往前進展，另一方面也不斷監督政府，不斷的把聲音傳遞給政府了解，也因此政府跟社會產生相當活躍的對話，「這就是台灣」。
內政部表示，台灣有許多的工商自由職業團體長期從事各項社會慈善及公益活動，默默關懷弱勢民眾，為強化團體的組織與功能，促進各團體積極推展會務及業務，每年都會辦理考核評鑑，並透過表揚績優團體，帶動改善社會風氣。
內政部今年為了擴大表揚，年初也特別修正相關評鑑要點，將省級團體納入評鑑，依各團體去(104)年度的會務及業務資料，會同各目的事業主管機關，共遴選出特優團體5個，優等團體9個，甲等團體83個，乙等團體計有43個，以及優良工作人員34人。
葉俊榮希望鼓勵之餘，各團體能一起努力，發揮軟實力和社會資本。1050909
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。