帕運氣步槍射擊 大陸選手董超奪首金

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里約帕運R1－SH1級男子10公尺氣步槍站姿比賽中，中國大陸選手董超以205.8環成績為中國體育代表團贏得首金。

新華社報導，董超是倫敦帕運該項目的冠軍，今天是他的衛冕之戰。

中午舉行的資格賽中，董超以618.6環在所有選手中排名第5位，到決賽時，董超找回狀態，第一槍打出10.9環。

比賽過程中，前12槍暫列第一的塞爾維亞選手出現重大失誤，僅打出3.3環；最後一槍時董超打出10.5環成績奪冠。1050909

(中央社)