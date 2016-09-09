星二代高畑裕太性侵獲釋 鞠躬謝罪30秒

我要評比

高畑裕太今日在當地時間下午2點獲釋，向外界鞠躬謝罪30秒。(取自日網)

日本資深女星高畑淳子的22歲兒子高畑裕太，上個月因涉嫌性侵40多歲飯店女員工，遭到警方拘留17天後與受害者達成和解，今(9日)下午獲得釋放。他走出警局面對大批媒體，也大聲表示歉意，隨後鞠躬長達30秒，為犯行謝罪。

高畑裕太上個月23日涉嫌性侵一名飯店女員工，導致對方受傷，遭到警方逮捕，事後他坦承看到女性難忍性衝動，並在拘留17天後雙方達成和解，今日下午獲釋，在律師陪同下步出群馬縣前橋警署。

高畑裕太面對大批媒體，高聲表達歉意，表示造成大家莫大困擾，感到很抱歉，隨後鞠躬謝罪長達30秒，又在上車離去前，再次向大家鞠躬致歉。

(中時電子報)