大陸證監會修訂規則 縮短停牌時間

中國證監會表示，前期交易所已發布停復牌指引，日前證監會對此進行相應修訂。修訂一是縮短冷淡期，由3個月縮短為1個月；二是明確交易標的相關事項立項標準，包括環保、施工等無法在董事會決議前無法取得文件的，應該在披露中做出重大風險提示。

(工商)