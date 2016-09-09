七堵火車站變電箱爆炸 每班將延誤3至5分鐘

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台鐵七堵火車站疑人為破壞，導致變電箱爆炸，影響後續搭車乘客。（黃靖惠翻攝）

台鐵七堵火車站今日下午3時34分，站內變電箱突然發生爆炸，發出崩聲巨響，嚇壞站內眾多旅客，疑因認為刻意破壞，所幸無人受傷。

事發當時正好有1班列車停靠站內，預計從基隆開往新竹，車上150名旅客受到影響，也因爆炸造成第一月台的兩線道，無法供電正常運作，目前將調派自強號接駁百名旅客。

現已派員查明爆炸原因，並加速搶修、恢復正常運作，台鐵指出，之後班次南下改走東正線，北上則改西正線，每班將延誤3到5分鐘。

台鐵本部二級應變小組成立，1211次七堵至新竹停駛，旅客換乘175次、1213次，請加強播音以服務旅客。

(中時)