編列近6千萬 中市中平國中重建動土
有35年歷史的台中市太平區中平國中實踐樓，歷經921大地震，耐震度評估有安全疑慮，經校方爭取拆除重建，9日上午舉行動土典禮，由市長林佳龍、學校師生及各界人士一同見證祈福；市府共編列5,841萬元、預計400天完工，2017年將可提供12間新教室，讓師生們擁有更好的教學環境。
林佳龍表示，台中市與教育部協調，明年1月1日起國立高中職改隸台中市，從此教育政策推動將是「一市一制」，不會「一市多制」。台中市編列明年教育預算485億，佔總預算38%，淨成長46億，加上推動12年國教均優質化的預算5年50億及推動老舊校舍改建計畫8年50億，全力打造優質教育城市。
中平國中目前有34班826名學生，校內的實踐樓自1,981年創校興建迄今有35年歷史，受921大地震影響，耐震係數低於0.5，評估有安全疑慮需拆除重建，新建的實踐樓，將有白色外牆、簡約線條，牆面以綠色植栽美化，一共4層樓，完成後的12間教室，包括普通教室、資訊教室及社區共用圖書館。
(中時)
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